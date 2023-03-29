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Алматы
Профиль пользователя VladG

фото пользователя VladG

О себе

Очень люблю путешествовать. Особенно нравятся поездки на машине. Люблю курить кальян. Люблю потанцевать в ночном клубе. Люблю прогулки. Люблю фотографировать.

Был в сети сегодня

Пообщался с более чем 30 пользователями

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏢 Работа📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб

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📺 Политика🎮 Видеоигры

События пользователя

Москва → другое

Кто хочет гулять с вечера 14.10 до утра 15.10?😁

Москва → прогуляться, перекусить

Я хочу 01.10 прогуляться по Москве!😀 Буду рад любым предложениям!

Москва → собрать компанию

Кто хочет в субботу 30.09 сходить в ночной клуб?😁 Давайте затусим, потанцуем!😄

маленькое фото пользователя Lipatushka
маленькое фото пользователя Eldurano
маленькое фото пользователя Lufes
Откликнулись 3 участника

Москва → другое

Кто хочет в воскресенье 08.10 сходить в кино на фильм "Повелитель ветра"?😁

Москва → другое

С кем можно попрактиковать английский?😀 Хотелось бы в реальном общении.

маленькое фото пользователя Rezeda
Откликнулся 1 участник

Москва → прогуляться, перекусить

Кто хочет сегодня прогуляться где-нибудь, в парке например?)))

маленькое фото пользователя Victoria_chi
Откликнулся 1 участник

Алматы → прогуляться, перекусить

Хочу прогуляться по вечерней Алмате! Кто может составить компанию?😁

маленькое фото пользователя dasha87
Откликнулся 1 участник

Москва → другое

Приглашаю покурить кальян!😁

Москва → пообщаться

Поговорим о чём-нибудь?😁

маленькое фото пользователя CGrace
маленькое фото пользователя Sairen
маленькое фото пользователя KsenyaOksana
маленькое фото пользователя Riddleforyou
маленькое фото пользователя Odino4ka
маленькое фото пользователя pumba
маленькое фото пользователя MarusiaSh
маленькое фото пользователя Anastasiya86
маленькое фото пользователя Eva_lacis
маленькое фото пользователя Isabel
Откликнулось 10 участников

Москва → собрать компанию

Жуковский, Раменское! Есть желающие сходить в бар/клуб?

маленькое фото пользователя Vladimir_11
маленькое фото пользователя ARESTLESS
Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Marvelous_Elena

Москва → активный отдых

Ищу подруг и друзей для активных, спортивных, весёлых, душевных встреч

Откликнулся 81 участник

маленькое фото пользователя sestrapolina

Москва → прогуляться, перекусить

попробовать найти здесь нового друга/подругу

Откликнулись 52 участника

анонимный пользователь

Москва → другое

Острая нехватка объятий! )

Откликнулось 30 участников

маленькое фото пользователя Fox_fyr

Москва → прогуляться, перекусить

Добро пожаловать в дружную компанию 💃🏼🕺🏻

Откликнулись 24 участника

анонимный пользователь

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу новые знакомства и приятных людей для общения.

Откликнулся 21 участник

маленькое фото пользователя livi

Москва → прогуляться, перекусить

Выставки, кино, бары)

Откликнулось 19 участников

маленькое фото пользователя Olibiskis

Москва → прогуляться, перекусить

Go гулять, в бар, в кафе, играть в настолки, говорить на английском ..))

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя Janebely

Москва → прогуляться, перекусить

Взять кофе и гулять, болтая обо всем на свете🤭

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя NataliAnuf

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться по Москве

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя Naddin

Москва → сходить на мероприятие

Хочу в бар Руки Вверх. Кто хочет потанцевать под хиты 90 х?)

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя Oliana

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять по центру, зайти в какое нибудь интересное место, кафешку, пообщаться,

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Anastasia_13

Москва → активный отдых

Что ты выбираешь ночной клуб или прогулка в парке ?🤔

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Li_dia

Москва → прогуляться, перекусить

Давайте встречаться, общаться и не поддаваться осенней хандре 🍁🍂

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя RichiGreen

Москва → собрать компанию

Приглашаю к нам в компанию «Просто Яркие» для совместного разнообразного досуга.

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя ElenPo

Москва → прогуляться, перекусить

Попить вино, поболтать обо всем и ни о чем

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя AngelaD

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу компанию веселых и добрых друзей❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя An29na

Москва → другое

Реального общения

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Mary14

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять по парку сходить в кафе

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Babaikaya

Москва → прогуляться, перекусить

Куда-нибудь выбраться: погулять, сходить в бар, пообщаться

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Marta____mi

Москва → прогуляться, перекусить

Кто хочет сегодня прогуляться сходить куда то пишите )))

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Miss007

Москва → прогуляться, перекусить

ищу новых знакомых,друзей ,чтобы круто проводить время

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя RitaBarbashina

Москва → прогуляться, перекусить

Ищем в нашу компанию

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Marina31

Москва → прогуляться, перекусить

Попрактиковать английский язык

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Olya45

Барнаул → пообщаться

Пообщаться на разные интересные темы и расширить круг общения

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя DianaDinser

Москва → сходить на мероприятие

Кто хочет со мной на Flava label night?

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Animaj

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить в Газгольдер завтра

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя KseniyaO

Москва → пообщаться

Уютный чат для общения и встреч в Москве 😊

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Alenochka92

Москва → прогуляться, перекусить

Найти близких по духу и душе людей . На общем Вайбе осуществлять идеи.Пишем в Лс

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Leeesya

Москва → активный отдых

Идём гулять и ходить по интересным местам:)

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Yyyy999

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться по парку ,выпить по бокалу вина

Откликнулись 3 участника

анонимный пользователь

Москва → прогуляться, перекусить

В воскресенье 01.10. планирую посетить усадьбу Середниково, там очень красиво 😍

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Dianak

Москва → прогуляться, перекусить

Собираю компанию, чтобы вместе гулять

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маленькое фото пользователя Emilia98

Улан-Удэ → прогуляться, перекусить

Поболтать или сходить куда-нибудь

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маленькое фото пользователя Nurs

Алматы → прогуляться, перекусить

Господа и дамы присоединяйтесь

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Алматы → путешествия

Хочу на природу

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