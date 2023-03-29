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Алматы
Алматы
Профиль пользователя Viva1
О себе
Работаю, живу, рисую, гоняю на велосипеде, люблю кофе, хожу в спортзал
Был в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🎬 Могу посоветовать фильм💩 Шутки про говно😊 Поделиться радостью📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино🚴♀️ Активный отдых / спорт🎸 Концерт / фестиваль
Не нравится:
📺 Политика✝️ Религия🪐 Астрология / таро💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные☣️ Токсичность📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Алкоголь
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