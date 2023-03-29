Алматы
Профиль пользователя Sofia20
О себе
Я люблю вкусную еду, посмотреть аниме,почитать мангу,ну иногда фильмы могу посмотреть если интересные, раньше бегом занималась, играла на гитаре ,потом забросила, писала песни ,но тоже забросила.😇😊
Профиль обновлён 6 апреля 2023 г.
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