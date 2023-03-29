Алматы
Профиль пользователя Sofia20

фото пользователя Sofia20

О себе

Я люблю вкусную еду, посмотреть аниме,почитать мангу,ну иногда фильмы могу посмотреть если интересные, раньше бегом занималась, играла на гитаре ,потом забросила, писала песни ,но тоже забросила.😇😊

Профиль обновлён 6 апреля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 🐈 Домашние животные

Не нравится:

📺 Политика 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность 💩 Странный юмор

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Delechka
Воронеж → Другое

Я готова обсуждать бывших и обмениваться видео с котиками

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