Привет! Меня зовут Асем для друзей - Ася, Сема:) люблю слушать музыку, смотреть фильмы/сериалы, на моем счету очень много) любовь - природа, гулять пешком возле речки:)) из групп моя любимая Coldplay:) Играю в видеоигры, WoW, dragon age. И гик со стажем) буду рада познакомиться с новыми людьми :)

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 💃 Потанцевать 🎭 Театр

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