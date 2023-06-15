Алматы
Профиль пользователя Semchick
О себе
Привет! Меня зовут Асем для друзей - Ася, Сема:) люблю слушать музыку, смотреть фильмы/сериалы, на моем счету очень много) любовь - природа, гулять пешком возле речки:)) из групп моя любимая Coldplay:) Играю в видеоигры, WoW, dragon age. И гик со стажем) буду рада познакомиться с новыми людьми :)
Профиль обновлён 25 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Алматы
Ищешь друзей и компанию в городе Алматы?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Алматы.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.