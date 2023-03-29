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Алматы
Профиль пользователя Kokosa

фото пользователя Kokosa

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль💬 Пообщаться онлайн🎭 Театр🎲 Настольные игры💨 Кальян

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Алматы → прогуляться, перекусить

Хочу сходить на концерт эпоха корейских дорам

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулся 471 участник

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