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Алматы
Алматы
Профиль пользователя Kokosa
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль💬 Пообщаться онлайн🎭 Театр🎲 Настольные игры💨 Кальян
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