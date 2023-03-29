Алматы
Профиль пользователя Ivan_almaty
О себе
Как понятно из ника, я с Алматы. Приложение заинтересовало после прочтения поста на Пикабу. Пока изучаю.
Профиль обновлён 14 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
🍿 Фильмы, сериалы 🏫 Учеба 💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 💰 Бизнес
Не нравится:
☣️ Токсичность
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