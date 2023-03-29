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Алматы
Профиль пользователя Goodwin_888

фото пользователя Goodwin_888

О себе

все будет хорошо

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес💩 Шутки про говно💬 Пообщаться онлайн

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия💨 Кальян

События пользователя

Алматы → прогуляться, перекусить

Понять как устроена жизнь и что в не хорошего

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя katyakaterina

Москва → пообщаться

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Откликнулось 14 участников

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