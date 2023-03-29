Алматы
Профиль пользователя Gaukhar
О себе
Очень люблю природу, ходить в горы, устраивать пикники.
Люблю посещать театры и выставки.
Приятно провести вечер в кафе, поиграть в насильные игры и поговорить на разные темы
Профиль обновлён 13 августа 2023 г.
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