Алматы
Профиль пользователя Gaukhar

фото пользователя Gaukhar
фото #2 пользователя Gaukhar

О себе

Очень люблю природу, ходить в горы, устраивать пикники.
Люблю посещать театры и выставки.
Приятно провести вечер в кафе, поиграть в насильные игры и поговорить на разные темы

Профиль обновлён 13 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

События пользователя

Алматы → прогуляться, перекусить

Знаю, где вкусно перекусить и весело провести вечер

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tulad
Алматы → Другое

Поход в горы

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Алматы

Ищешь друзей и компанию в городе Алматы?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Алматы.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.