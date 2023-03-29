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Алматы
Профиль пользователя Felix101

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О себе

Катаюсь на велосипеде по городу в свободное время. Очень нравится общение с приятными людьми.

Профиль обновлён 6 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🐈 Домашние животные ☣️ Токсичность 🧠 Психология / саморазвитие 📺 Политика 😓 Обсудить проблемы ✝️ Религия 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 💨 Кальян 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино

Не нравится:

💩 Шутки про говно 🪩 Ночной клуб
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