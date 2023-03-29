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Алматы
Алматы
Профиль пользователя dasha87
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🚶♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового💃 Потанцевать🍴 Кафе / ресторан
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