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Алматы
Профиль пользователя dasha87

фото пользователя dasha87

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового💃 Потанцевать🍴 Кафе / ресторан

События пользователя

Алматы → другое

Организовать фотосет

маленькое фото пользователя Vikka.Vikka
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Marvelous_Elena

Москва → активный отдых

Ищу подруг и друзей для активных, спортивных, весёлых, душевных встреч

Откликнулось 89 участников

маленькое фото пользователя Nura

Алматы → путешествия

Хочу на природу

Откликнулись 3 участника

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Алматы → прогуляться, перекусить

Хочу прогуляться по вечерней Алмате! Кто может составить компанию?😁

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