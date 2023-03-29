Алматы
Профиль пользователя AnalogMan
О себе
Живу в Питере 5 лет. Но все равно есть пробелы по местам, мероприятиям.
Люблю музыку в стиле рок и метал. Могу подпеть любимым песням.
Ходу в зал и стараюсь кататься на серф-скейте и велике.
Не против сходи в театр или оперу.
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Покататься на велосипеде
Го вместе отдыхать?)
Собраться где нибудь в парке
покататься на велосипедах
Поиграть на гитаре, попеть
Лечу на Байкал с 6 по 13. Есть кто тоже летит?
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