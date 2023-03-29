В последнее время полюбил прогулки по городу. Чаще по вечерам, но также и днём, когда хорошая погода и свежий воздух. Как хобби, это фотографии на зеркалку. Люблю портретку или предметку. Нравится ездить на велосипеде, поэтому у меня горный велик. Правда пока что он разобран из-за жизненных обстоятельств. Занимаюсь спортом на улице, турник, брусья, шведская стенка. Раньше занимался плаванием. Изучаю программирование и пока в поиске работы.

Профиль обновлён 27 июня 2023 г.

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