Алматы

Профиль пользователя Alena56

О себе Люблю заводить новые знакомства,активный отдых и природу) так же люблю пообщаться на любые темы и гулять по красивым местам со вкусным кофе)

Была в сети на этой неделе

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