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Алматы
Профиль пользователя Alena56

фото пользователя Alena56

О себе

Люблю заводить новые знакомства,активный отдых и природу) так же люблю пообщаться на любые темы и гулять по красивым местам со вкусным кофе)

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

☣️ Токсичность

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Nura

Алматы → путешествия

Хочу на природу

Откликнулись 3 участника

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