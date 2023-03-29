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Алматы
Алматы
Профиль пользователя Alena56
О себе
Люблю заводить новые знакомства,активный отдых и природу) так же люблю пообщаться на любые темы и гулять по красивым местам со вкусным кофе)
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🇬🇧 Изучение нового
Не нравится:
Участие в других событиях
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