Алматы
Профиль пользователя A._kaz

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О себе

Люблю футбол очень люблю классическую музыку

Профиль обновлён 31 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

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События пользователя

Алматы → активный отдых

Я хочу активных отдых

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Nastya_andry
Владивосток → Другое

Ищу друзей, душевных, не токсичных) не важно парень или девушка

маленькое фото пользователя Alenalaz
Санкт-Петербург → Другое

Буду рада новым знакомствам! 🙂

маленькое фото пользователя Alina77
Казань → Другое

Хочу найти новые общения/друзей.

маленькое фото пользователя polin.ink
Санкт-Петербург → Другое

устроить пикник в Комарово/Сестрорецке

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