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Алексеевка
Профиль пользователя Ratibor1988

фото пользователя Ratibor1988

О себе

Очень много работаю ..... в свободное время за любой кипишь кроме голодовки...

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍿 Сходить в кино🍷 Алкоголь🍴 Кафе / ресторан

События пользователя

Алексеевка → прогуляться, перекусить

Сходить в кино, и может что-нибудь ещё...

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