Алексеевка
Профиль пользователя Chesh31rus
О себе
Всего по чуть в увеличениях... Основные что можно выделить - мотоциклы и пошив из натуральной кожи)
Профиль обновлён 10 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
🏢 Работа 🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги
Не нравится:
📺 Политика ✝️ Религия 💰 Бизнес 💕 Обсудить отношения 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность 🏫 Учеба
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