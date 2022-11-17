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Александров
Профиль пользователя Maks777maks

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О себе

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Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить
Прогуляться,по кататься на самокатах

Участие в других событиях

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Знакомство для дружбы
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Москва → Другое
Словила грустинку в жизни, ищу новые знакомства и активные приключения
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Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.
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Пообщаться о разном, найти друзей, возможно, куда-то съездить)
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Баста концерт в баре на Речном + бассейн
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