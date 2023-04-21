Александров
Профиль пользователя Amnesia
О себе
Слушаю музыку
Предпочитаю Rep, phonk. Алексей Долматов в моих наушниках и даже в эти года😏
Занимаюсь тем что приносит удовольствие и толк.
Профиль обновлён 24 апреля 2023 г.
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы 🏫 Учеба 😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы
Не нравится:
📺 Политика 🪐 Астрология, таро
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