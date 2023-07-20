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Адлер
Адлер
Профиль пользователя YuliFa
О себе
Мне интересно сходить на квест, подняться на гору и увидеть красивые места, съездить на выходные в маленькое путешествие, сидеть у моря с кофейком и слушать шум моря, посетить рестораны/кафе с вкусной едой и атмосферой. В ближайшее время планирую заняться вокалом, нравится петь. Если мы на одной волне, я легко иду на компромисс, и поддерживаю любые интересные идеи.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться💨 Кальян💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🇬🇧 Изучение нового🎸 Концерт / фестиваль
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