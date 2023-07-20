⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Адлер

Адлер
Профиль пользователя YuliFa

фото пользователя YuliFa

О себе

Мне интересно сходить на квест, подняться на гору и увидеть красивые места, съездить на выходные в маленькое путешествие, сидеть у моря с кофейком и слушать шум моря, посетить рестораны/кафе с вкусной едой и атмосферой. В ближайшее время планирую заняться вокалом, нравится петь. Если мы на одной волне, я легко иду на компромисс, и поддерживаю любые интересные идеи.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться💨 Кальян💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🇬🇧 Изучение нового🎸 Концерт / фестиваль

События пользователя

Адлер → прогуляться, перекусить

Предлагаю сходить перекусить и познакомиться) Я живу в Адлере

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Daria_Goncharova

Сочи → путешествия

Хочу поехать в Абхазию!

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Margarett

Адлер → прогуляться, перекусить

В поисках союзника😂

Откликнулись 3 участника

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Адлер

маленькое фото пользователя JustBull
маленькое фото пользователя Alina.1902
маленькое фото пользователя AttVal
маленькое фото пользователя Elvis
маленькое фото пользователя Klimx
маленькое фото пользователя Prosto13
маленькое фото пользователя Maksim1996
маленькое фото пользователя MarkBassow
маленькое фото пользователя Aleks44
маленькое фото пользователя Ket_tut
маленькое фото пользователя Bosch
маленькое фото пользователя Sonyi
маленькое фото пользователя Yilloy86
маленькое фото пользователя Romanroman
маленькое фото пользователя Zave
маленькое фото пользователя MakZ
маленькое фото пользователя Tanya1998
маленькое фото пользователя Sanek888
маленькое фото пользователя Katyshao_O
маленькое фото пользователя Android83
маленькое фото пользователя YanaK
маленькое фото пользователя Irinka_T
маленькое фото пользователя Roland10017
маленькое фото пользователя Taras007
маленькое фото пользователя Lidik
маленькое фото пользователя Leya
маленькое фото пользователя Dmitry7
маленькое фото пользователя Pirozhok

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам