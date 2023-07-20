О себе

Мне интересно сходить на квест, подняться на гору и увидеть красивые места, съездить на выходные в маленькое путешествие, сидеть у моря с кофейком и слушать шум моря, посетить рестораны/кафе с вкусной едой и атмосферой. В ближайшее время планирую заняться вокалом, нравится петь. Если мы на одной волне, я легко иду на компромисс, и поддерживаю любые интересные идеи.