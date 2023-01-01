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Адлер
Адлер
Профиль пользователя YanaK
О себе
Дизайнер, отаку, меломан. "За" посещение фестивалей, баров, музеев и т.д. и т.п.
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🍿 Сходить в кино💕 Обсудить отношения🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей
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