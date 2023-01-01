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Адлер
Профиль пользователя YanaK

фото пользователя YanaK

О себе

Дизайнер, отаку, меломан. "За" посещение фестивалей, баров, музеев и т.д. и т.п.

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино💕 Обсудить отношения🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей

Не нравится:

📺 Политика💃 Потанцевать🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес

События пользователя

Сочи → прогуляться, перекусить

Погулять, сходить в бар, кальянную караоке, просто посидеть на пляже.

маленькое фото пользователя Margarett
маленькое фото пользователя natalia.s
Откликнулись 2 участника

Москва → путешествия

СОЧИ. С 1 по 12 сентября.

маленькое фото пользователя Nastya20042
Откликнулся 1 участник

Москва → сходить на мероприятие

Не с кем справлять нг

маленькое фото пользователя Rude
маленькое фото пользователя Alex1501
маленькое фото пользователя Yvrsthv12jux
Откликнулись 3 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Polly98

Москва → собрать компанию

Для пятничных и субботних баров

Откликнулось 56 участников

маленькое фото пользователя Marina96

Сочи → сходить на мероприятие

Погулять или просто пообщаться

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Medusa

Сочи → прогуляться, перекусить

Прогуляться, перекусить

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Savo

Сочи → прогуляться, перекусить

Предлагаю прогуляться, перекусить, пообщаться, пофоткаться

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Sam7

Москва → прогуляться, перекусить

Покупаться! И прогуляться. Шашлык и кальян по желанию.

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Ivanchella

Москва → активный отдых

Кто на нг тоже один ?

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя nnikol

Сочи → прогуляться, перекусить

Сходить в бар/клуб

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя k.evaaaaa

Сочи → прогуляться, перекусить

съездить в сочи парк , а потом вкусно покушать 😄

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя dkartride

Сочи → прогуляться, перекусить

Предлагаю прогуляться, поболтать, перекусить

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Mikhail36

Сочи → прогуляться, перекусить

Погулять в центре, пообщаться, перекусить, пофотографироваться.

Откликнулся 1 участник

маленькое фото пользователя Dimanich

Москва → другое

Новый год 2023

Откликнулся 1 участник

маленькое фото пользователя Anjjjj

Сочи → прогуляться, перекусить

Выйти прогуляться, покурить кальян

Откликнулся 1 участник

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