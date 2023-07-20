Адлер
Профиль пользователя Tanya1998

фото пользователя Tanya1998
фото #2 пользователя Tanya1998

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм

Не нравится:

💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 📚 Книги ☣️ Токсичность

События пользователя

Сочи → путешествия

Прилетаю в Адлер 13 июля. Ищу компанию для прогулок

Сочи → прогуляться, перекусить

До 21 июля нахожусь в Адлере

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Matviets
Сочи → Другое

Совместный отдых, экскурсии

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