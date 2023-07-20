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Адлер
Адлер
Профиль пользователя Roland10017
О себе
Любимая музыкальная группа - Imagine Dragons ,люблю играть и смотреть футбол ,так же нравится волейбол .
Был в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм📺 Политика🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино
Не нравится:
☣️ Токсичность💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа✝️ Религия💩 Шутки про говно💨 Кальян🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать
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