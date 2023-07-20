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Адлер
Профиль пользователя Roland10017

фото пользователя Roland10017

О себе

Любимая музыкальная группа - Imagine Dragons ,люблю играть и смотреть футбол ,так же нравится волейбол .

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

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Не нравится:

☣️ Токсичность💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа✝️ Религия💩 Шутки про говно💨 Кальян🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать
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