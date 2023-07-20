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Адлер
Адлер
Профиль пользователя Lux_barathri
О себе
Недавно переехала в Адлер, ищу подругу, чтобы исследовать интересные места, делать друг другу красивые фотки, и просто общаться на самые разные темы:)
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа🪐 Астрология / таро💰 Инвестиции / бизнес🚶♀️ Прогуляться🚴♀️ Спорт, бег, йога🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие
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