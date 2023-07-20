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Адлер
Профиль пользователя Lux_barathri

фото пользователя Lux_barathri

О себе

Недавно переехала в Адлер, ищу подругу, чтобы исследовать интересные места, делать друг другу красивые фотки, и просто общаться на самые разные темы:)

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа🪐 Астрология / таро💰 Инвестиции / бизнес🚶‍♀️ Прогуляться🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие

Не нравится:

🍷 Выпить в баре💨 Кальян🪩 Ночной клуб

Участие в других событиях

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Сочи → прогуляться, перекусить

Я хочу для начала познакомиться и найти подруг в городе Сочи ❤️

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя L.i.l.i.t.h

Адлер → прогуляться, перекусить

Знаю волшебные места для прогулок

Откликнулись 2 участника

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Адлер → прогуляться, перекусить

Покурить кальян, прогуляться, вкусно покушать

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя YuliFa

Адлер → прогуляться, перекусить

Предлагаю сходить перекусить и познакомиться) Я живу в Адлере

Откликнулся 1 участник

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