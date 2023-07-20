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Адлер
Профиль пользователя L.i.l.i.t.h

фото пользователя L.i.l.i.t.h

О себе

Сериальный задрот, музыкальный эстет. Люблю женский стендап. Состою в секте злоебучих самокатчиков, а так же люблю пиццу с ананасами.
В городе недавно, приехала на зимовку. Хотелось бы найти новый круг общения, друзей-подруг.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🏫 Учеба🏢 Работа📺 Политика💩 Шутки про говно📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия☣️ Токсичность🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Выпить в баре🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать

События пользователя

Адлер → прогуляться, перекусить

Знаю волшебные места для прогулок

маленькое фото пользователя Lux_barathri
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Margarett

Адлер → прогуляться, перекусить

В поисках союзника😂

Откликнулось 5 участников

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