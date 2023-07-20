О себе

Сериальный задрот, музыкальный эстет. Люблю женский стендап. Состою в секте злоебучих самокатчиков, а так же люблю пиццу с ананасами.

В городе недавно, приехала на зимовку. Хотелось бы найти новый круг общения, друзей-подруг.