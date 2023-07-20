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Адлер
Адлер
Профиль пользователя Ket_tut
О себе
Живу в Адлере , хочу погулять и пообщаться 🙃
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🚴♀️ Спорт, бег, йога🍷 Выпить в баре💃 Потанцевать
Участие в других событиях
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