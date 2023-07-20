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Адлер
Профиль пользователя Astrofizik

фото пользователя Astrofizik

О себе

Почти все время занимаюсь своей любимой работой, но и от нее нужно иногда отдыхать)
Хочется познакомиться с интересными людьми, для совместного досуга.

Была в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎲 Настольные игры🎭 Театр
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