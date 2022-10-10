Ищу подругу верную, и навсегда, с Красноярска!!!

Была в сети на этой неделе

Ищу подругу, от 26 до 30. Мне 26 лет))

Я хочу общения по ватцапу

Я хочу просто поговорить, и подружиться

Ищу подруг для общения на всевозможные темы)

Ля найдись уже нормальная подружка ну емае

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