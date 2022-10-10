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Ачинск
Профиль пользователя Viktoria26

фото пользователя Viktoria26

О себе

Ищу подругу верную, и навсегда, с Красноярска!!!

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные

События пользователя

Ачинск → прогуляться, перекусить

Ищу подругу, от 26 до 30. Мне 26 лет))

Участие в других событиях

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Ля найдись уже нормальная подружка ну емае

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Ищу подруг для общения на всевозможные темы)

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