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Абакан
Профиль пользователя Yegor_1996

фото пользователя Yegor_1996

О себе

Люблю слушать разную музыку - в особенности, рок, каверы и разные саундтреки. Один из любимых исполнителей - Олег Абрамов.

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

📚 Книги🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей😓 Обсудить проблемы

Не нравится:

☣️ Токсичность💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро💨 Кальян🪩 Ночной клуб🍷 Алкоголь
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