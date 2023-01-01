Абакан

Профиль пользователя Yegor_1996

О себе Люблю слушать разную музыку - в особенности, рок, каверы и разные саундтреки. Один из любимых исполнителей - Олег Абрамов.

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