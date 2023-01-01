⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Абакан
Абакан
Абакан
Профиль пользователя Yegor_1996
О себе
Люблю слушать разную музыку - в особенности, рок, каверы и разные саундтреки. Один из любимых исполнителей - Олег Абрамов.
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
📚 Книги🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей😓 Обсудить проблемы
Не нравится:
Другие пользователи из города Абакан
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам