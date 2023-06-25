Абакан
Профиль пользователя Valentina12345

фото пользователя Valentina12345
фото #2 пользователя Valentina12345

О себе

Люблю слушать музыку, особенно Мияги.
Так же мне нравиться отдыхать на природе и слушать течение реки и шум пения птиц

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🎬 Могу посоветовать фильм

Не нравится:

📺 Политика 💩 Странный юмор ✝️ Религия ☣️ Токсичность

События пользователя

Абакан → прогуляться, перекусить

прогуляться хочу в кино

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя DenisK
Москва → Другое

Теплое общение в перемешку с бредом 🖤

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