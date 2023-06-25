Абакан
Профиль пользователя Valentina12345
О себе
Люблю слушать музыку, особенно Мияги.
Так же мне нравиться отдыхать на природе и слушать течение реки и шум пения птиц
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🎬 Могу посоветовать фильм
Не нравится:
📺 Политика 💩 Странный юмор ✝️ Религия ☣️ Токсичность
События пользователя
Участие в других событиях
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