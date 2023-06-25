Абакан
Профиль пользователя Kris8

фото пользователя Kris8

Профиль обновлён 11 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 🎬 Могу посоветовать фильм 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 💬 Пообщаться онлайн 🇬🇧 Изучение нового 📚 Книги 🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

💕 Обсудить отношения ✝️ Религия

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя JuliaP
Воронеж → Другое

Болтать обо всем, шутить, жаловаться, обсуждать, говорить и говорить)

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