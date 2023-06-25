О себе

Очень сложный этап заполнения анкеты))

Люблю положительные эмоции, люблю доставлять улыбки и радость, и не люблю грусть и печаль, хотя мелодрамы вполне рабочий план)

Слушаю дикий коктейль из музыки, начиная классикой вроде Фаусто Папетти и Рихарда Вагнера, и заканчивая японским роком и китайским рэпом😄

Спорт со мной был на ты, когда я на него обиделся и получил на весах трехзначное число..🫠 Но люблю велосипед, прогулки и туризм.

Люблю не очень сложные настольные игры, но мечтаю научится играть в D&D.

Хорошо отношусь к видеоиграм, фильмам и сериалам с мультфильмами.

В свободное время немного изучаю вопросы религии, и эзотерики.

Так же положительно отношусь к тату)