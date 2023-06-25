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Абакан
Профиль пользователя Booka14

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О себе

Очень сложный этап заполнения анкеты))
Люблю положительные эмоции, люблю доставлять улыбки и радость, и не люблю грусть и печаль, хотя мелодрамы вполне рабочий план)
Слушаю дикий коктейль из музыки, начиная классикой вроде Фаусто Папетти и Рихарда Вагнера, и заканчивая японским роком и китайским рэпом😄
Спорт со мной был на ты, когда я на него обиделся и получил на весах трехзначное число..🫠 Но люблю велосипед, прогулки и туризм.
Люблю не очень сложные настольные игры, но мечтаю научится играть в D&D.
Хорошо отношусь к видеоиграм, фильмам и сериалам с мультфильмами.
В свободное время немного изучаю вопросы религии, и эзотерики.
Так же положительно отношусь к тату)

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью✝️ Религия🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🏢 Работа🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика☣️ Токсичность🍷 Алкоголь🖼 Выставка / музей🪩 Ночной клуб

События пользователя

Абакан → прогуляться, перекусить

Хочется поболтать, выпить кофе/чаю, провести время за интересной беседой)

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