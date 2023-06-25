Абакан
Профиль пользователя Booka14
О себе
Очень сложный этап заполнения анкеты))
Люблю положительные эмоции, люблю доставлять улыбки и радость, и не люблю грусть и печаль, хотя мелодрамы вполне рабочий план)
Слушаю дикий коктейль из музыки, начиная классикой вроде Фаусто Папетти и Рихарда Вагнера, и заканчивая японским роком и китайским рэпом😄
Спорт со мной был на ты, когда я на него обиделся и получил на весах трехзначное число..🫠 Но люблю велосипед, прогулки и туризм.
Люблю не очень сложные настольные игры, но мечтаю научится играть в D&D.
Хорошо отношусь к видеоиграм, фильмам и сериалам с мультфильмами.
В свободное время немного изучаю вопросы религии, и эзотерики.
Так же положительно отношусь к тату)
Был в сети на прошлой неделе
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