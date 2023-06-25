Привет всем) Меня зовут Алина. Мне нравится смотреть аниме,мангу. Также увлекаюсь книгами. Недавно начала заниматься фитнесом! Буду рада твоему сообщению <)

Профиль обновлён 9 августа 2023 г.

💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 😓 Обсудить проблемы 🎭 Театр 😊 Поделиться радостью 💬 Пообщаться онлайн 🐈 Домашние животные 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 📚 Книги ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

🪩 Ночной клуб 🍷 Алкоголь 🎲 Настольные игры ☣️ Токсичность

Москва → Другое Ищу читательниц для своего романа ❤️‍🔥🔥🔞

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