Зарегистрировалась с целью найти приятных, общительных и добрых людей с общими интересами, для проведения совместного досуга (к примеру: реалити-квесты, настольные игры, поездки на озёра/реки, базы отдыха, дискотеки, поездки в другие города, общие посиделки в кафе, сборы на праздники, походы в кино, музеи, а также легко составлю компанию в кооперативных играх на пк). P.s. Кто в поисках отношений - мимо пожалуйста. Спасибо^ ^

Профиль обновлён 18 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей

☣️ Токсичность

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