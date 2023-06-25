Абакан
Профиль пользователя Alexis_Kitsune
О себе
Зарегистрировалась с целью найти приятных, общительных и добрых людей с общими интересами, для проведения совместного досуга (к примеру: реалити-квесты, настольные игры, поездки на озёра/реки, базы отдыха, дискотеки, поездки в другие города, общие посиделки в кафе, сборы на праздники, походы в кино, музеи, а также легко составлю компанию в кооперативных играх на пк).
P.s. Кто в поисках отношений - мимо пожалуйста. Спасибо^ ^
Профиль обновлён 18 августа 2023 г.
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