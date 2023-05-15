Предлагаю поиграть в настольный теннис после работы (6-7 вечера) на бродвее, в сквере, на Солнечно. Ракетки есть

От пользователя @Sashka1

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