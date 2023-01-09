Железногорск
Прогулятся

фото пользователя Whfy37fhgduj
прогуляться, перекусить

От пользователя @Whfy37fhgduj

1 участник
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Железногорск

маленькое фото пользователя Nasti_mov
Железногорск → Другое

Тут есть любители аниме/манги/манхвы/дорам?

маленькое фото пользователя Maximka
Железногорск → Другое

Пошлите гулять

Хочешь найти новых друзей в городе Железногорск?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Железногорск, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!