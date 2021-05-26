Зеленоград
Неожиданная вспышка зомби вируса в Project Zomboid
Эпидемия заставит нескольких дружелюбных выживальщиков вооружиться кружками с чаем, микрофоном и клавомышью для совместного выживания и веселой траты пары часов свободного времени=)
От пользователя @CartmanIsOnFire
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