Заречный
Ищу себе лучшую подругу
прогуляться, перекусить
Прогуляться, сходить куда нибудь,пофоткать друг друга
От пользователя @Sasha5678
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пойдём поболтаем о чем-нибудь или помолчим
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