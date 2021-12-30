прогуляться, перекусить

От пользователя @Maria

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Южно-Сахалинск → Другое Есть предложение собрать людей на днд

Южно-Сахалинск → Другое А вы любите НРИ?

Южно-Сахалинск → Другое Айда на рыбалку?

Южно-Сахалинск → Другое Спроси меня про Сахалин;)

Южно-Сахалинск → Другое Подышать воздухом на море. Я без авто.

Южно-Сахалинск → Другое Скучно, хочется просто развеяться и прогуляться, рада буду знакомству

Южно-Сахалинск → Другое Поехать на море 😊

Южно-Сахалинск → Другое Хочу вырваться на море 😊

Южно-Сахалинск → Другое Прокатиться до моря, поболтать

Южно-Сахалинск → Другое Кому понравился сериал про КИШа?

Южно-Сахалинск → Другое Прогулка по городу или по эко-тропе

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