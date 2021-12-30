Южно-Сахалинск: найди компанию. Новые события

Присоединяйся к InParty и найди, с кем провести время.

Скачать приложение

фото пользователя SahalinCruz пообщаться

Спроси меня про Сахалин;)

@SahalinCruz


фото пользователя Mon_Amour прогуляться, перекусить

Подышать воздухом на море. Я без авто.

@Mon_Amour


фото пользователя Skvach пообщаться

А вы любите НРИ?

@Skvach


фото пользователя Sandro прогуляться, перекусить

Хочу вырваться на море 😊

@Sandro


фото пользователя Natasha_1102 прогуляться, перекусить

Прогулка по городу или по эко-тропе

@Natasha_1102


фото пользователя Casscad прогуляться, перекусить

Есть предложение собрать людей на днд

@Casscad


фото пользователя Sterva прогуляться, перекусить

Скучно, хочется просто развеяться и прогуляться, рада буду знакомству

@Sterva


фото пользователя Sandro путешествия

Поехать на море 😊

@Sandro


фото пользователя Sandro прогуляться, перекусить

Прокатиться до моря, поболтать

@Sandro


фото пользователя Xray.80mSv прогуляться, перекусить

Айда на рыбалку?

@Xray.80mSv


фото пользователя Casscad пообщаться

Кому понравился сериал про КИШа?

@Casscad


 прогуляться, перекусить

Сходить в кино

@Acf9e7a


фото пользователя Maria прогуляться, перекусить

Го на море в Стародубское на выходных

@Maria


Как найти друзей в г. Южно-Сахалинск

InParty - новое приложение для общения, поиска друзей и компании

Как это работает: