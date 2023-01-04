Йошкар-Ола
Я хочу найти подругу безбашенную и лёгкую на подъём.
Люблю ходить в кафе, пробовать новые блюда, гулять по городу, посещать концерты, в спортзал, шоппинг, клубы. Также люблю долгие душевные беседы, психологию и темы по саморазвитию.
От пользователя @Nika_sh24
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