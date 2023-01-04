Йошкар-Ола
Встречусь для позитивного общения)
активный отдых
Когда встречаю человека с тонким чувством юмора, готова носить его на руках😁( поднять-не подниму, но расцелую)
От пользователя @Olga1987
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