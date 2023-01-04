Йошкар-Ола
Прогулка на сапбордах
Привет! Предлагаю покататься на сапбордах на этих выходных. Для меня удобнее всего в субботу в первой половине дня, ориентировочная точка старта - центральный пляж.
Буду рад компании, по времени, месту и маршруту договоримся ко взаимному удобству.)
От пользователя @Sasfar
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