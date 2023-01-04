Хочу познакомиться с новыми людьми, общительная ☺️ Мамочка в декрете 🥰

От пользователя @Aisti

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Йошкар-Ола → Другое Встречусь для позитивного общения)

Йошкар-Ола → Другое Покататься на велосипеде

Йошкар-Ола → Другое Хочу найти друзей, подруг или девушку

Йошкар-Ола → Другое Поддержка скучающих. Скучающая - это я :)

Йошкар-Ола → Другое Я хочу найти подругу безбашенную и лёгкую на подъём.

Йошкар-Ола → Другое Поиграть в настройки, погамать по сетке😂

Йошкар-Ола → Другое Давайте поговорим о высоком... или о низком😏

Йошкар-Ола → Другое Общаться хочу, но общаться не с кем :)

Йошкар-Ола → Другое Прогулка на сапбордах

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