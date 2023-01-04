Йошкар-Ола: найди компанию. Новые события

Присоединяйся к InParty и найди, с кем провести время.

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фото пользователя bufym пообщаться

Поддержка скучающих. Скучающая - это я :)

@bufym


фото пользователя Olga1987 активный отдых

Встречусь для позитивного общения)

@Olga1987


фото пользователя ToShikk пообщаться

Поиграть в настройки, погамать по сетке😂

@ToShikk


фото пользователя NoCringeNick пообщаться

Общаться хочу, но общаться не с кем :)

@NoCringeNick


фото пользователя Nika_sh24 прогуляться, перекусить

Я хочу найти подругу безбашенную и лёгкую на подъём.

@Nika_sh24


фото пользователя Pablo пообщаться

Пообщаться, погулять, завести новые знакомства)

@Pablo


фото пользователя NikStar активный отдых

Покататься на велосипеде

@NikStar


фото пользователя Sasfar активный отдых

Прогулка на сапбордах

@Sasfar


фото пользователя serjantlech пообщаться

Давайте поговорим о высоком... или о низком😏

@serjantlech


фото пользователя ToShikk пообщаться

На любые темы🤣

@ToShikk


фото пользователя Aisti прогуляться, перекусить

Хочу найти подругу)

@Aisti


фото пользователя Mr.Evgeniy прогуляться, перекусить

Хочу найти друзей, подруг или девушку

@Mr.Evgeniy


Как найти друзей в г. Йошкар-Ола

InParty - новое приложение для общения, поиска друзей и компании

Как это работает: