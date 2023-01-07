Ереван
Выпьем по кофе?
прогуляться, перекусить
Работаю в кафешках. Буду не против кого нибудь к себе присоединить. А можно просто выделить минутку и пообщаться за чашкой кофе или чая.
От пользователя @Lenar89
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