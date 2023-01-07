Ереван
Выпьем по кофе?

фото пользователя Lenar89
прогуляться, перекусить

Работаю в кафешках. Буду не против кого нибудь к себе присоединить. А можно просто выделить минутку и пообщаться за чашкой кофе или чая.

От пользователя @Lenar89

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