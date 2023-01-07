Ереван
Погулять на фестивале вина, покататься по стране

фото пользователя Seva.sh
прогуляться, перекусить

Люблю гулять по городу, но можно и покататься по Армении, я на машине)

От пользователя @Seva.sh

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