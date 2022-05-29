От пользователя @chanelovich

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Екатеринбург → Другое Есть здесь моя подруга?

Екатеринбург → Другое За грибами

Екатеринбург → Другое Попить чай посмотреть киношку и хорошо провести время

Екатеринбург → Другое Погулять в парке

Екатеринбург → Другое Выпить кофе и посидеть в красивом месте рядом с водичкой 🥺

Екатеринбург → Другое Есть ли здесь те, кто играет в MLBB?) Ранг миф/лега.

Екатеринбург → Другое Погнали в горы

Екатеринбург → Другое Сходить вместе вечером в кино

Екатеринбург → Другое Ищу подругу для общения и отдыха.

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