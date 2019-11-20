Охотники за грибами приветствую вас .

От пользователя @Evgeniy

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Екатеринбург → Другое Не могу уснуть, кто хочет поболтать?

Екатеринбург → Другое Мама в декрете

Екатеринбург → Другое Я смотрю дорамы. Блендерю время от времени,это 3d. Мне 29

Екатеринбург → Другое Сходить в кино кататься на велосипеде

Екатеринбург → Другое Ищу подругу для общения и отдыха.

Екатеринбург → Другое Я хочу прогуляться

Екатеринбург → Другое Познакомиться,погулять,сходить в кино…

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