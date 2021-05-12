Екатеринбург
Я смотрю дорамы. Блендерю время от времени,это 3d. Мне 29

фото пользователя Sashika
пообщаться

От пользователя @Sashika

8 участников
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Екатеринбург

маленькое фото пользователя Vasja
Екатеринбург → Другое

Найти подругу, погулять

маленькое фото пользователя deffirry
Екатеринбург → Другое

Выпить кофе и посидеть в красивом месте рядом с водичкой 🥺

маленькое фото пользователя Lega
Екатеринбург → Другое

чем заняться вечером :с

маленькое фото пользователя Lisaa
Екатеринбург → Другое

Хочу пойти в бар (мам я в хлам)

маленькое фото пользователя DaKi
Екатеринбург → Другое

Буду рада компании

маленькое фото пользователя Yurec
Екатеринбург → Другое

Прогуляться и весело провести время)

маленькое фото пользователя Viktor_L
Екатеринбург → Другое

Ходить по улице, петь песни такие как "Вахтерам", болтать

маленькое фото пользователя Foxyy_y
Екатеринбург → Другое

поболтать на различные темы

маленькое фото пользователя NikName
Екатеринбург → Другое

Найти людей , для совместного время провождения

маленькое фото пользователя Kirillsj
Екатеринбург → Другое

Хорошо провести время

маленькое фото пользователя Stanton
Екатеринбург → Другое

Общение про разное, в "аллее болтовни"

маленькое фото пользователя Sanabel
Екатеринбург → Другое

Прогулка природа романтика

Хочешь найти новых друзей в городе Екатеринбург?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Екатеринбург, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!