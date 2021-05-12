пообщаться

От пользователя @Sashika

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Екатеринбург → Другое Общение про разное, в "аллее болтовни"

Екатеринбург → Другое Хорошо провести время

Екатеринбург → Другое Найти людей , для совместного время провождения

Екатеринбург → Другое поболтать на различные темы

Екатеринбург → Другое Ходить по улице, петь песни такие как "Вахтерам", болтать

Екатеринбург → Другое Прогуляться и весело провести время)

Екатеринбург → Другое Буду рада компании

Екатеринбург → Другое Хочу пойти в бар (мам я в хлам)

Екатеринбург → Другое чем заняться вечером :с

Екатеринбург → Другое Выпить кофе и посидеть в красивом месте рядом с водичкой 🥺

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