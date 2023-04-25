Екатеринбург
Я хочу прогуляться
прогуляться, перекусить
Хочется найти компанию ребят, с которыми можно будет построить классную дружбу и вместе развлекаться💗
От пользователя @Angelinalove777
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