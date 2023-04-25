Хочется найти компанию ребят, с которыми можно будет построить классную дружбу и вместе развлекаться💗

От пользователя @Angelinalove777

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Екатеринбург → Другое Провести время с приятным человеком.

Екатеринбург → Другое Если бы ты был знаменитостью, то кем? И почему?

Екатеринбург → Другое Сходить на прогулку.

Екатеринбург → Другое Прогуляться в любое время

Екатеринбург → Другое Хочу погулять в парке

Екатеринбург → Другое На балтым. Пляжный волейбол поиграть, или просто в мяч с компанией

Екатеринбург → Другое Продолжи фразу: я никогда не...

Екатеринбург → Другое Эй ты... Да ты ты,который думает что не ты..

Екатеринбург → Другое Провести время

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